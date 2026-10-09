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- Укрaїнa
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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 9 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 жовтня 2026 року:
Росіяни атакували біля багатоповерхівки в обласному центрі: є загиблий і поранені Читати далі –>
Ворог змінив тактику під Краматорськом: попереду може бути небезпечний сценарій Читати далі –>
Росія готує новий прорив у війні дронів: Україна ризикує втратити свою головну «козирну карту» — Atlantic Council Читати далі –>
Польща підняла авіацію через удари Росії: що відбувається Читати далі –>
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