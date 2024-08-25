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Нічна атака БпЛА та удари по Харківщині: головні новини ночі 25 серпня 2024 року

Нічна атака БпЛА та удари по Харківщині: головні новини ночі 25 серпня 2024 року

Атака дронів-камікадзе "Шахед" / Фото з відкритих джерел

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Ворог завдав ударів по Харкову та Чугуєву: серед постраждалих дитина Читати далі –>
  • "Захід отримає доступ до інформації": у Росії істерика через арешт Дурова Читати далі –>
  • Міжнародний експерт оцінив якість нового дрона-ракети "Паляниця" Читати далі –>
  • Україна хоче бити ракетами по РФ, щоб схилити Кремль до переговорів - The Guardian Читати далі –>

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