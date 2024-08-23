Нічна атака БпЛА та вибухи на Черкащині: головні новини ночі 23 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На німецькій авіабазі НАТО оголосили найвищий рівень небезпеки: що сталося Читати далі –>
- США не забороняють Україні використовувати зброю для ударів по РФ — Пентагон Читати далі –>
- На Черкащині пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- Ставлення росіян до Путіна різко погіршилось після операції ЗСУ на Курщині - NYT Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
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