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Нічна атака БпЛА та вибухи на Черкащині: головні новини ночі 23 серпня 2024 року

Нічна атака БпЛА та вибухи на Черкащині: головні новини ночі 23 серпня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На німецькій авіабазі НАТО оголосили найвищий рівень небезпеки: що сталося Читати далі –>
  • США не забороняють Україні використовувати зброю для ударів по РФ — Пентагон Читати далі –>
  • На Черкащині пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • Ставлення росіян до Путіна різко погіршилось після операції ЗСУ на Курщині - NYT  Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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