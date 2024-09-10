Нічна атака БпЛА та вибухи у Брянську: головні новини ночі 10 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- У російському Брянську лунають вибухи (відео) Читати далі –>
- Парламент Румунії хоче надати право військовим збивати російські безпілотники Читати далі –>
- Іран може передати Росії ракети, які загрожують усій Україні: експерт назвав умови Читати далі –>
- "Брехатиме": Гарріс розповіла, чого очікує від Трампа під час дебатів Читати далі –>
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