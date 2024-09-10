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Нічна атака БпЛА та вибухи у Брянську: головні новини ночі 10 вересня 2024 року

Нічна атака БпЛА та вибухи у Брянську: головні новини ночі 10 вересня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • У російському Брянську лунають вибухи (відео) Читати далі –>
  • Парламент Румунії хоче надати право військовим збивати російські безпілотники Читати далі –>
  • Іран може передати Росії ракети, які загрожують усій Україні: експерт назвав умови Читати далі –>
  • "Брехатиме": Гарріс розповіла, чого очікує від Трампа під час дебатів Читати далі –>

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