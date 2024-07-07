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Нічна атака БпЛА та вибухи у Павлограді: головні новини ночі 7 липня 2024 року

Нічна атака БпЛА та вибухи у Павлограді: головні новини ночі 7 липня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників Читати далі –>
  • У Павлограді вночі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • У Криму вибухнув газорозподільний вузол: пожежа перекинулась на ліс (відео) Читати далі –>
  • Туск про візит Орбана до Москви: Навряд чи хтось може почуватися безпечніше Читати далі –>
  • Закликами до мирних переговорів Орбан намагається зірвати підтримку Україні - ISW Читати далі –>

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