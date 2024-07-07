Нічна атака БпЛА та вибухи у Павлограді: головні новини ночі 7 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників Читати далі –>
- У Павлограді вночі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- У Криму вибухнув газорозподільний вузол: пожежа перекинулась на ліс (відео) Читати далі –>
- Туск про візит Орбана до Москви: Навряд чи хтось може почуватися безпечніше Читати далі –>
- Закликами до мирних переговорів Орбан намагається зірвати підтримку Україні - ISW Читати далі –>
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