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Нічна атака БпЛА та візит Трампа до Європи: головні новини ночі 26 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 квітня 2025 року:
У Кам’янському ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: є постраждалі — ОВА Читати далі –>
Президент США посеред ночі прибув до Європи (відео) Читати далі –>
У Кропивницькому БпЛА зруйнували складські приміщення — ОВА Читати далі –>
США готові надати гарантії безпеки «коаліції охочих» — The Telegraph Читати далі –>
Зранку Харків атакували БпЛА: є влучання в одному з районів міста Читати далі –>