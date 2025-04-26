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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА та візит Трампа до Європи: головні новини ночі 26 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп прилетів до Європи

Дональд Трамп прилетів до Європи / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 квітня 2025 року:

  • У Кам’янському ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: є постраждалі — ОВА Читати далі –>

  • Президент США посеред ночі прибув до Європи (відео) Читати далі –>

  • У Кропивницькому БпЛА зруйнували складські приміщення — ОВА Читати далі –>

  • США готові надати гарантії безпеки «коаліції охочих» — The Telegraph Читати далі –>

  • Зранку Харків атакували БпЛА: є влучання в одному з районів міста Читати далі –>

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