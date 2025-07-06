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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2398
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА та її наслідки: головні новини ночі 6 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 липня 2025 року:

  • Лідер Ірану Хаменеї вперше з’явився на публіці після угоди з Ізраїлем

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  • Росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Миколаїв дронами: наслідки атаки

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  • У Техасі через повені загинули щонайменше 43 людини Читати далі –>

  • Рютте назвав країну НАТО, на яку нападе Росія Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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