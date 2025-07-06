- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2398
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА та її наслідки: головні новини ночі 6 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 липня 2025 року:
Лідер Ірану Хаменеї вперше з’явився на публіці після угоди з Ізраїлем
Росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Миколаїв дронами: наслідки атаки
У Техасі через повені загинули щонайменше 43 людини Читати далі –>
Рютте назвав країну НАТО, на яку нападе Росія Читати далі –>
Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>