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Нічна атака БпЛА та загроза балістики: головні новини ночі 15 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА та загроза балістики: головні новини ночі 15 грудня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • Аналітики ISW проаналізували участь військ КНДР у боях на Курщині Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Журналісти Foreign Affairs пояснили, чому США вигідно допомагати Україні Читати далі –>
  • На Хмельниччині сили ППО знищили два безпілотники — ОВА Читати далі –>

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