Нічна атака БпЛА та загроза балістики: головні новини ночі 15 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- Аналітики ISW проаналізували участь військ КНДР у боях на Курщині Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Журналісти Foreign Affairs пояснили, чому США вигідно допомагати Україні Читати далі –>
- На Хмельниччині сили ППО знищили два безпілотники — ОВА Читати далі –>
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