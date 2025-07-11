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Нічна атака БпЛА, Трамп анонсував важливу заяву про Україну: головні новини ночі 11 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 липня 2025 року:
Ворожі БпЛА атакували Чугуєв: є руйнування та поранені Читати далі –>
Трамп анонсував важливу заяву щодо війни в Україні Читати далі –>
Росія завдала удару по медзакладу у Харкові: є постраждалі Читати далі –>
Мерц назвав умови для розморозки російських активів у Європі Читати далі –>
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