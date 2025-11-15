- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 700
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, Трамп має намір підірвати ядерну бомбу: головні новини ночі 15 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 листопада 2025 року:
Трамп заявив, що США «досить скоро» проведуть ядерні випробування Читати далі –>
У Дніпрі вночі пролунали дві серії вибухів Читати далі –>
КНДР вичерпала запаси снарядів для Росії — Reuters Читати далі –>
У Запорізькі області вночі пролунали вибухи — ОВА Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну БпЛА Читати далі –>