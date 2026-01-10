ТСН у соціальних мережах

683
1 хв

Нічна атака БпЛА, Трамп натякає на «захоплення» Гренландії: головні новини ночі 10 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 січня 2026 року:

  • У Кривому Розі під час атаки дронів пролунали вибухи Читати далі –>

  • Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією «по-хорошому» або «по-поганому» Читати далі –>

  • Вночі у Харкові пролунав вибух Читати далі –>

  • Латвія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН через удар «Орешніком» по Україні Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

