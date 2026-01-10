- Дата публікації
Нічна атака БпЛА, Трамп натякає на «захоплення» Гренландії: головні новини ночі 10 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 січня 2026 року:
У Кривому Розі під час атаки дронів пролунали вибухи
Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією «по-хорошому» або «по-поганому»
Вночі у Харкові пролунав вибух
Латвія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН через удар «Орешніком» по Україні
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА