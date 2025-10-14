ТСН у соціальних мережах

1291
1 хв

Нічна атака БпЛА, Трамп підтвердив зустріч з Зеленським: головні новини ночі 14 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Зеленський та Трамп

Зеленський та Трамп / © скрін з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 жовтня 2025 року:

Трамп підтвердив, що зустрінеться з Зеленським у пʼятницю Читати далі –>

Військові розповіли про «дивне явище» на Покровському напрямку Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Вночі у Сумах пролунали вибухи Читати далі –>

У російських Бєлгороді та Курську зникло світло — ЦПД Читати далі –>

