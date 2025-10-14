- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1291
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, Трамп підтвердив зустріч з Зеленським: головні новини ночі 14 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 жовтня 2025 року:
