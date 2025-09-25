- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6610
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, Трампа проінформували про новий наступ України: головні новини ночі 25 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 вересня 2025 року:
Трамп отримав дані про «запланований український наступ» — WSJ
Росіяни вдарили по енергетиці Вінниччини
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
У Данії закрили аеропорт через дрони
Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО: що обговорювали