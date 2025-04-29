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Нічна атака БпЛА, у Конгресі ініціювали імпічмент Трампу: головні новини ночі 29 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 квітня 2025 року:
Атака БпЛА на Київ: у Деснянському районі горить будинок та авто, на місце викликали медиків Читати далі –>
У Конгресі США ініціювали імпічмент проти Трампа Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
Австралія не може передати Україні 49 танків Abrams через опір США Читати далі –>
У Трампа лякають апокаліпсисом, якщо не припинити війну між Україною та РФ Читати далі –>