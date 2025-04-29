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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, у Конгресі ініціювали імпічмент Трампу: головні новини ночі 29 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 квітня 2025 року:

  • Атака БпЛА на Київ: у Деснянському районі горить будинок та авто, на місце викликали медиків Читати далі –>

  • У Конгресі США ініціювали імпічмент проти Трампа Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • Австралія не може передати Україні 49 танків Abrams через опір США Читати далі –>

  • У Трампа лякають апокаліпсисом, якщо не припинити війну між Україною та РФ Читати далі –>

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