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Нічна атака БпЛА, у НАТО попередили про важке літо для України: головні новини ночі 25 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 червня 2025 року:
Атака безпілотників на Харків: влада розповіла про наслідки Читати далі –>
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