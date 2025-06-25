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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3504
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, у НАТО попередили про важке літо для України: головні новини ночі 25 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 червня 2025 року:

  • Атака безпілотників на Харків: влада розповіла про наслідки Читати далі –>

  • В ISW пояснили, яку тактику війни застосує Росія проти НАТО Читати далі –>

  • Вночі у Запорізькій області пролунали вибухи — ОВА Читати далі –>

  • «Путін вірить, що перемагає»: у НАТО попередили про важке літо для України Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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