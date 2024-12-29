Нічна атака БпЛА, у Південній Кореї розбився пасажирський літак: головні новини ночі 29 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Трамп показує, що він дуже схожий на Путіна — Портников Читати далі –>
- У Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак: багато загиблих Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Росія хоче залишити без тепла та світла жителів Придністровʼя — премʼєр Молдови Читати далі –>
- У КНДР ухвалили стратегію "найжорстокішої" протидії США - Reuters Читати далі –>
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