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Нічна атака БпЛА, у Південній Кореї розбився пасажирський літак: головні новини ночі 29 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА, у Південній Кореї розбився пасажирський літак: головні новини ночі 29 грудня 2024 року

Авіакатастрофа у Південній Кореї / Фото: reuters.com

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Трамп показує, що він дуже схожий на Путіна — Портников Читати далі –>
  • У Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак: багато загиблих Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Росія хоче залишити без тепла та світла жителів Придністровʼя — премʼєр Молдови Читати далі –>
  • У КНДР ухвалили стратегію "найжорстокішої" протидії США - Reuters Читати далі –>

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