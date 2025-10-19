ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3132
1 хв

Нічна атака БпЛА, у США масові протести проти Трампа: головні новини ночі 19 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 жовтня 2025 року:

Польща та Угорщина посперечалися через Україну Читати далі –>

Трамп роздратував Путіна темою «томагавків» — експерт Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

У США відбуваються масові протести проти Трампа Читати далі –>

Уряд Ізраїлю на межі розколу через домовленості з ХАМАС — The Times of Israel Читати далі –>

