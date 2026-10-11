Нічна атака БпЛА, Трампа розкритикували за угоду з Путіним: головні новини ночі 11 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 жовтня 2026 року:

«Це зрада»: колишній віцепрезидент США накинувся на Трампа через угоду з Путіним Читати далі –>

Дизель тут ні до чого: Портников пояснив, що насправді стоїть за угодою Трампа з Путіним Читати далі –>

Трамп розлютив навіть своїх: у Конгресі готують законопроєкт щодо російської нафти Читати далі –>

The Guardian: Путін відкрив другий фронт проти Європи: хто став головною мішенню Кремля Читати далі –>