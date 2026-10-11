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Нічна атака БпЛА, Трампа розкритикували за угоду з Путіним: головні новини ночі 11 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 жовтня 2026 року:
«Це зрада»: колишній віцепрезидент США накинувся на Трампа через угоду з Путіним Читати далі –>
Дизель тут ні до чого: Портников пояснив, що насправді стоїть за угодою Трампа з Путіним Читати далі –>
Трамп розлютив навіть своїх: у Конгресі готують законопроєкт щодо російської нафти Читати далі –>
The Guardian: Путін відкрив другий фронт проти Європи: хто став головною мішенню Кремля Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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