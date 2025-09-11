ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
8722
1 хв

Нічна атака БпЛА, у США застрелили соратника Трампа: головні новини ночі 11 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Безпілотники Shahed

Безпілотники Shahed / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 вересня 2025 року:

  • У США після стрілянини помер ультраправий активіст Чарлі Кірк: хто він і що говорив про Україну Читати далі –>

  • Макрон обговорив із Трампом дронову атаку на Польщу Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині — ОВА (фото) Читати далі –>

  • «Намагаються заплющити очі»: Костенко про реакцію НАТО на обстріл Польщі Читати далі –>

