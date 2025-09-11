- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8722
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, у США застрелили соратника Трампа: головні новини ночі 11 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 вересня 2025 року:
У США після стрілянини помер ультраправий активіст Чарлі Кірк: хто він і що говорив про Україну Читати далі –>
Макрон обговорив із Трампом дронову атаку на Польщу Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині — ОВА (фото) Читати далі –>
«Намагаються заплющити очі»: Костенко про реакцію НАТО на обстріл Польщі Читати далі –>