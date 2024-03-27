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Нічна атака БпЛА, Україна отримає від світового банку $1,5 млрд: головні новини ночі 27 березня 2024 року

Нічна атака БпЛА, Україна отримає від світового банку $1,5 млрд: головні новини ночі 27 березня 2024 року

Світовий банк / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Держдепі прокоментували українські удари по російським НПЗ Читати далі –>
  • Світовий банк виділив Україні $1,5 млрд позики під гарантії Британії та Японії Читати далі –>
  • Російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА — ПС Читати далі –>
  • У Пентагоні відреагували на російську ракету у Польщі Читати далі –>
  • Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва 155-мм снарядів Читати далі –>

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