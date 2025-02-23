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Нічна атака БпЛА, в США анонсують припинення вогню між Україною та РФ: головні новини ночі 23 лютого 2025 року

Нічна атака БпЛА, в США анонсують припинення вогню між Україною та РФ: головні новини ночі 23 лютого 2025 року

У Білому домі анонсували перемирʼя між Україною та РФ / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 лютого 2025 року:

  • Ворог атакував Київ ударними БпЛА: у столиці лунали вибухи Читати далі –>
  • Вночі безпілотники атакували Запоріжжя — ОВА Читати далі –>
  • У Білому домі анонсували припинення вогню між Україною та РФ наступного тижня Читати далі –>
  • Ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул розповів про наслідки Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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