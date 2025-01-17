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Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 17 січня 2025 року

Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 17 січня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина — КОВА Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • У Росії дедалі менше засобів боротьби з українськими дронами - Defense Express Читати далі –>
  • Ворог просувається на фронті і окупував три населені пункти - DeepState Читати далі –>
  • Аналітики ISW назвали терміни знищення військ КНДР у Курській області Читати далі –>

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