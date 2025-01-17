Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 17 січня 2025 року

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На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина — КОВА Читати далі –>

Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>

У Росії дедалі менше засобів боротьби з українськими дронами - Defense Express Читати далі –>

Ворог просувається на фронті і окупував три населені пункти - DeepState Читати далі –>

Аналітики ISW назвали терміни знищення військ КНДР у Курській області Читати далі –>

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