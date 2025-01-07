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Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 7 січня 2025 року

Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 7 січня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог окупував Лозову - DeepState Читати далі –>
  • Молдова терміново відключає підконтрольні собі села від енергомережі Придністровʼя Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Військовий пояснив, чому найближчим часом не слід очікувати закінчення війни в Україні Читати далі –>
  • У Трампа ще немає плану закінчення війни в Україні, а є лише певні напрацювання Читати далі –>

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