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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1376
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 13 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 травня 2025 року:

  • Ворог просунувся на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • Встановлення миру в Україні загрожує нападом Росії на країни Європи — Єврокомісар Читати далі –>

  • У Лівії спалахнули бої: на вулицях Тріполі чутно стрілянину Читати далі –>

  • Трамп заявив, що «Євросоюз гірший за Китай» та анонсував розмову з Сі Цзіньпіном Читати далі –>

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