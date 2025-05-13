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Нічна атака БпЛА, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 13 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 травня 2025 року:
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