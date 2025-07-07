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Нічна атака БпЛА, вибухи в українських містах: головні новини ночі 7 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 липня 2025 року:
Вибухи пролунали у Києві: працюють сили ППО Читати далі –>
Трамп прокоментував наміри Маска створити нову політичну силу у США Читати далі –>
У Харкові дрони атакували багатоповерхівки: є постраждалі Читати далі –>
В Одесі вночі пролунала серія вибухів Читати далі –>
Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>