Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1595
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, ЄС готує нові санкції проти РФ: головні новини ночі 8 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2025 року:

  • В ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя (фото) Читати далі –>

  • ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії — Sky News Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Трамп звинуватив демократів у жахливому вбивстві біженки з України Читати далі –>

  • США виходять з угод про боротьбу з дезінформацією Росії та Китаю Читати далі –>

