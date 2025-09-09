- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1595
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, ЄС готує нові санкції проти РФ: головні новини ночі 8 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2025 року:
В ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя (фото) Читати далі –>
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії — Sky News Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Трамп звинуватив демократів у жахливому вбивстві біженки з України Читати далі –>
США виходять з угод про боротьбу з дезінформацією Росії та Китаю Читати далі –>