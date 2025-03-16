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Нічна атака БпЛА, Європа може направити війська до України без згоди РФ: головні новини ночі 16 березня 2025 року

Нічна атака БпЛА, Європа може направити війська до України без згоди РФ: головні новини ночі 16 березня 2025 року

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 березня 2025 року:

  • Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим Читати далі –>
  • Це не справа Росії: Макрон жорстко виступив щодо відправки миротворців до України Читати далі –>
  • Удар БпЛА по багатоповерхівці у Чернігові: рятувальники загасили пожежу Читати далі –>
  • Експерти ISW пояснили, навіщо Путін бреше про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині Читати далі –>
  • Україну атакували ударні безпілотники ворога Читати далі –>

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