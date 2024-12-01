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Нічна атака БпЛА, загарбники просуваються на фронті: головні новини ночі 1 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА, загарбники просуваються на фронті: головні новини ночі 1 грудня 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Премʼєр Ізраїля провів консультації щодо можливого краху режиму Асада у Сирії — ЗМІ Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • На Київщині по ворожих БпЛА спрацювала ППО — КОВА Читати далі –>
  • Загарбники просуваються на фронті та окупували один населений пункт - DeepState Читати далі –>
  • У Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок — КМВА Читати далі –>

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