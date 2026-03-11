ТСН у соціальних мережах

Нічна атака БпЛА, загострення ситуації на Близькому Сході: головні новини ночі 11 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Війна у Ірані

Війна у Ірані / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 березня 2026 року:

  • Ізраїль та Іран розпочали нову хвилю обміну ударами Читати далі –>

  • Ситуація на фронті зайшла у глухий кут для обох сторін — офіцер ЗСУ Читати далі –>

  • У Білому домі розповіли, коли очікують значного зниження ціни на нафту Читати далі –>

  • Зеленський назвав, через що може початися Третя світова війна Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

