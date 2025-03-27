Нічна атака БпЛА, ЗСУ відкинули ворога біля Покровська: головні новини ночі 27 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 березня 2025 року:
- ЗСУ відкинули ворога на Покровському напрямку - DeepState Читати далі –>
- Макрон відповів, чи буде Євросоюз знімати санкції з Росії Читати далі –>
- Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Удар БпЛА на Харківщині: троє людей отримали поранення — прокуратура (фото) Читати далі –>
- Кремль використовує тему безпеки на ЗАЕС для зриву мирних переговорів - ISW Читати далі –>
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