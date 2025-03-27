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Нічна атака БпЛА, ЗСУ відкинули ворога біля Покровська: головні новини ночі 27 березня 2025 року

Нічна атака БпЛА, ЗСУ відкинули ворога біля Покровська: головні новини ночі 27 березня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 березня 2025 року: 

  • ЗСУ відкинули ворога на Покровському напрямку - DeepState Читати далі –>
  • Макрон відповів, чи буде Євросоюз знімати санкції з Росії Читати далі –>
  • Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Удар БпЛА на Харківщині: троє людей отримали поранення — прокуратура (фото) Читати далі –>
  • Кремль використовує тему безпеки на ЗАЕС для зриву мирних переговорів - ISW Читати далі –>

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