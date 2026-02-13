- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, зустріч Рубіо та Зеленського: головні новини ночі 13 лютого 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 лютого 2026 року:
Росія різко активізувала авіаудари КАБами на півдні України Читати далі –>
Рубіо хоче зустрітися з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки Читати далі –>
Сили ППО на Хмельниччині збила кілька ворожих БпЛА — ОВА Читати далі –>
В Одеському районі перебої з електрикою, водою та опаленням внаслідок атаки дронів — ОВА Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>