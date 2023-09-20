Нічна атака дронами та напруженість між Польщею і Україною: головні новини ночі 20 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 20 вересня 2023 року:
- Польща скасувала зустріч Зеленського та Дуди на Генасамблеї ООН Читати далі –>
- Росія протягом ночі запустила до України кілька груп ударних БпЛА Читати далі –>
- Зеленський зустрівся з генсеком ООН Гутеррішем Читати далі –>
- Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою вжити заходів проти Азербайджану Читати далі –>
- "Це не політика, а докази": прокурор МКС прокоментував ордер на арешт Путіна Читати далі –>
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