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Нічна атака дронами та напруженість між Польщею і Україною: головні новини ночі 20 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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3491
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Нічна атака дронами та напруженість між Польщею і Україною: головні новини ночі 20 вересня 2023 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 вересня 2023 року:

  • Польща скасувала зустріч Зеленського та Дуди на Генасамблеї ООН Читати далі –>
  • Росія протягом ночі запустила до України кілька груп ударних БпЛА Читати далі –>
  • Зеленський зустрівся з генсеком ООН Гутеррішем Читати далі –>
  • Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою вжити заходів проти Азербайджану Читати далі –>
  • "Це не політика, а докази": прокурор МКС прокоментував ордер на арешт Путіна Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3491
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