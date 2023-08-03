Нічна атака дронами та відступ окупантів: головні новини ночі 3 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 3 серпня 2023 року:
- У США розповіли, чи застосують 5 статтю НАТО через білоруські гелікоптери у Польщі Читати далі –>
- У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе Читати далі –>
- США погодили продаж Фінляндії унікальної системи ППО: що відомо Читати далі –>
- Боррель попередив країни півдня про підступність "дешевого" російського зерна Читати далі –>
- Армія Росії перенапружена і починає відступати під тиском ЗСУ - NYT Читати далі –>
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