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Нічна атака дронами та відступ окупантів: головні новини ночі 3 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
3831
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Нічна атака дронами та відступ окупантів: головні новини ночі 3 серпня 2023 року

Головні події ночі, 3 серпня / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 серпня 2023 року:

  • У США розповіли, чи застосують 5 статтю НАТО через білоруські гелікоптери у Польщі Читати далі –> 
  • У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе Читати далі –> 
  • США погодили продаж Фінляндії унікальної системи ППО: що відомо Читати далі –> 
  • Боррель попередив країни півдня про підступність "дешевого" російського зерна Читати далі –> 
  • Армія Росії перенапружена і починає відступати під тиском ЗСУ - NYT Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
3831
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