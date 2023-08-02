Нічна атака дронами: у ЗСУ розповіли про ворожі цілі та влучання

Є влучання на території Одеської області.

У ніч проти 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 23 ворожі дрони.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що армія РФ запускала "Shahed" із трьох напрямків: з російського Курськ та Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди, що в анексованому Криму.

Більшість безпілотників було знищено на Київщині та Одещині. Частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області, додали у ПС.

Атака РФ вночі 2 серпня

Вночі у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У Командуванні ПС повідомили, що в Україну зайшли кілька груп ударних БпЛА. Загроза ударів була у Сумській, Чернігівський, Київський, Полтавський, Черкаській, Одеські, Вінницький, Житомирський областях та у столиці України Києві.

Стало відомо, що Росія вночі атакувала Україну "шахедами". Зокрема, звуки вибухів чули у столиці та Одеські області. Також відомо, що на Сумщині було знищено дрон ворога.

Росіяни вдарили дронами по Одещині. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі. Крім того, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило.

Крім того, сили ППО знищили всі БПЛА, що летіли у напрямку Києва. Росіяни атакували столицю 10 дронами-камікадзе. Було зафіксовано падіння уламків збитих дронів у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

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