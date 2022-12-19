Нічна атака дронами: в "Укренерго" розповіли, де найскладніша ситуація

Відновлення електрики побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

В Україні внаслідок нічних ударів Росії склалася важка ситуація в енергосистемі. У деяких областях запровадили аварійні відключення.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС наразі працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Запроваджено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м. Київ.

"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - додали у компанії.

Нічна атака іранськими дронами 19 грудня

Майже всю ніч у Києві та більшості центральних регіонів України тривала повітряна тривога - Росія завдала масованого удару іранськими дронами-камікадзе. Українська ППО збила 30 із 35 ворожих безпілотників над Україною цієї ночі, повідомили в Повітряних силах.

Київ та область зазнали потужної атаки дронів іранського виробництва. На півдні також збили 10 безпілотників.

Що зі світлом у регіонах

Як повыдомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення у неділю, 18 грудня, за вихідні енергетики повернули електрику 9 млн українцям.

"Ще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора (у суботу, 17 грудня, — ред.) 6 мільйонів. Тобто, після удару терористів у п'ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", — розповів він.

Також глава держави зазначив, що в багатьох містах України нормалізувалася ситуація із системою централізованого опалення.

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