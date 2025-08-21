Нічна атака дронами й ракетами по Україні: Ігнат прокоментував антирекорд РФ

Реклама

Комбінованою атакою по Україні 21 серпня РФ встановила один із антирекордів. Було запущено величезну кількість засоби повітряного нападу: 614 і балістичні ракети «Кинджали» і балістичні типу «Іскандер», а також крилаті ракети повітряного та морського базування.

Про це розповів начальник служби зв’язку з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як відзначив Ігнат, в повітряній тривозі була вся Україна, географія атаки була дуже велика. Зокрема, потужно відбивався Захід.

«Працювали всі засоби, які сьогодні нам доступні, зазвичай це і авіація, і гвинтокрили, дрони-перехоплювачі, потужно діє також РЕБ по різних регіонах нашої держави, і мобільні вогневі групи також великий відсоток збиття сьогодні саме ударних БПЛА», — зазначив він.

Примітно, що РФ запустила велику кількість дронів — як «Шахедів», так і дронів-імітаторів.

«Хоч ми їх називаємо імітаторами, все ж таки вони теж становлять серйозно небезпеку, вони теж несуть бойовий заряд, і камери на них встановлюють, і вибухівку і так далі», — застеріг Ігнат.

Зранку атака була фактично вже відбита й завершена, додав він, але противник запустив нові ворожі БпЛА з північного напрямку, тому Київщина знову опинилася в тривозі.

Ігнат також прокоментував номенклатуру ракет російських.

«„Калібри“ з Чорного моря атакували сьогодні Україну, також ракети Х-101 стратегічні авіації, літаки Ту-95і, і МІГ-31 випустили аж 4 гіперзвукових, які їх називають в Росії, а ми пишемо аеробалістичних ракет Х-47 М2 „Кинджал“. Ну і одна ракета ще невстановленого типу, яка з Криму атакувала в напрямку півночі. Розберуться вже по уламках», — завершив начальник служби зв’язку з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках та цивільних.

Він наголосив, що однією з цілей росіян стало цивільне підприємство, яке виробляло кавомашини. У це підприємство інвестував американський бізнес. І удар РФ є дуже показовим.

Загалом вночі проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Рятувальники, додав Зеленський, працюють в багатьох областях — від Запорізької до Волинської.

«Цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи», — наголосив Зеленський.