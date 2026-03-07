ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

Нічна атака дронів на Черкащині: з охопленого полум'ям будинку врятували двох маленьких дітей

Нічна атака російських дронів на Черкащині спричинила пожежу та руйнування житлового будинку. Рятувальники евакуювали шістьох людей, серед них двоє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки російської атаки на Черкащину

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

У Черкаській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників загорівся житловий будинок. Рятувальники евакуювали із пошкодженої оселі шістьох людей, серед яких — двоє маленьких дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, серед евакуйованих — діти 2020 та 2021 років народження, а також четверо дорослих. Через обстріл житловий будинок та господарчі споруди на подвір’ї були зруйновані. Крім того, пошкоджень зазнали автомобілі, а також вікна і двері у двох інших будинках.

«На місці події також працювали піротехніки та психологи», — йдеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей. Водночас в Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало немовля.

Також російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Під ворожою атакою опинилась і Хмельницька область. У регіоні спрацювали сили ППО, однак фіксують наслідки обстрілу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Повідомляється, що російська армія атакувала й Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.

Відомо, що сусідня Польща піднімала в небо військову авіацію вночі проти 7 березня — через атаку Росії на Україну.

В Повітряних силах зазначили, щов ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie