Нічна атака дронів на Черкащині: з охопленого полум'ям будинку врятували двох маленьких дітей

Наслідки російської атаки на Черкащину / © ДСНС

У Черкаській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників загорівся житловий будинок. Рятувальники евакуювали із пошкодженої оселі шістьох людей, серед яких — двоє маленьких дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, серед евакуйованих — діти 2020 та 2021 років народження, а також четверо дорослих. Через обстріл житловий будинок та господарчі споруди на подвір’ї були зруйновані. Крім того, пошкоджень зазнали автомобілі, а також вікна і двері у двох інших будинках.

«На місці події також працювали піротехніки та психологи», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей. Водночас в Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало немовля.

Також російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Під ворожою атакою опинилась і Хмельницька область. У регіоні спрацювали сили ППО, однак фіксують наслідки обстрілу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Повідомляється, що російська армія атакувала й Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.

Відомо, що сусідня Польща піднімала в небо військову авіацію вночі проти 7 березня — через атаку Росії на Україну.

В Повітряних силах зазначили, щов ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.