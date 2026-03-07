- Дата публікації
Нічна атака дронів на Черкащині: з охопленого полум'ям будинку врятували двох маленьких дітей
Нічна атака російських дронів на Черкащині спричинила пожежу та руйнування житлового будинку. Рятувальники евакуювали шістьох людей, серед них двоє дітей.
У Черкаській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників загорівся житловий будинок. Рятувальники евакуювали із пошкодженої оселі шістьох людей, серед яких — двоє маленьких дітей.
Про це повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, серед евакуйованих — діти 2020 та 2021 років народження, а також четверо дорослих. Через обстріл житловий будинок та господарчі споруди на подвір’ї були зруйновані. Крім того, пошкоджень зазнали автомобілі, а також вікна і двері у двох інших будинках.
«На місці події також працювали піротехніки та психологи», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей. Водночас в Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало немовля.
Також російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Під ворожою атакою опинилась і Хмельницька область. У регіоні спрацювали сили ППО, однак фіксують наслідки обстрілу. Інформації про постраждалих наразі немає.
Повідомляється, що російська армія атакувала й Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.
Відомо, що сусідня Польща піднімала в небо військову авіацію вночі проти 7 березня — через атаку Росії на Україну.
В Повітряних силах зазначили, щов ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.