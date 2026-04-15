Нічна атака дронів на Черкаси: є постраждалі
У ніч проти 15 квітня російські дрони атакували Черкащину — у Черкасах зафіксовано падіння ворожих цілей на кількох локаціях, є постраждалі.
У ніч проти 15 квітня російські війська спрямували ударні безпілотники на Черкаську область. Під атакою опинився, зокрема, обласний центр.
Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, у Черкасах зафіксовано падіння ворожих цілей на кількох локаціях. За попередніми даними, постраждали троє людей.
На місцях працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки та стан потерпілих уточнюється.
Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
