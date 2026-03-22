Нічна атака дронів на Київщину: перші подробиці

Російські війська вчергове атакували Київщину ударними безпілотниками вночі. Під ворожим ударом опинилися мирні населені пункти, цивільні підприємства та житлові будинки.

Про це у Телеграмі повідомила Київська ОВА.

Наслідки атаки зафіксовано у Броварській громаді. Внаслідок удару пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

Також пошкоджень зазнали два приватні будинки — зруйновано фасади та дахи. Крім того, постраждали транспортні засоби: два легкових автомобілі та вантажівка.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація руйнувань.

Місцева влада вкотре закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.

Нагадаємо, 21 березня російські війська вдруге за день атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, в одному з районів було зафіксовано задимлення.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки було знеструмлено понад 47 тисяч абонентів. Частину споживачів уже вдалося заживити, інші залишаються без електропостачання до завершення відновлювальних робіт.

«В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею», — повідомив Федоров.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також внаслідок ранкового удару російського дрона по приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя.

Про це повідомило «Суспільне», опублікувавши відео з місця трагедії. На кадрах видно, як собака загиблих не відходить від згарища, виє та намагається вирватися з повідця, щоб повернутися до місця, де були його господарі. Чотирилапого, який намагається дістатися до зруйнованого будинку, стримували люди.