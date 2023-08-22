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Нічна атака дронів на Москву та вибух у Кривому Розі: головні новини ночі 22 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Нічна атака дронів на Москву та вибух у Кривому Розі: головні новини ночі 22 серпня 2023 року

Атака дронів на Москву / Фото: ТАСС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 серпня 2023 року:

  • Вночі Москву атакували безпілотники: аеропорти припинили роботу (відео) Читати далі –>
  • У Кривому Розі пролунав вибух Читати далі –>
  • Польща закупить у США гелікоптери Apache та обладнання на $12 млрд Читати далі –>
  • МО РФ заявило про нібито знищення двох українських безпілотників над Чорним морем Читати далі –>
  • США готові приєднатись до процесу навчання українських пілотів на F-16, але за однієї умови Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
19
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