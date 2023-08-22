Нічна атака дронів на Москву та вибух у Кривому Розі: головні новини ночі 22 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 22 серпня 2023 року:
- Вночі Москву атакували безпілотники: аеропорти припинили роботу (відео) Читати далі –>
- У Кривому Розі пролунав вибух Читати далі –>
- Польща закупить у США гелікоптери Apache та обладнання на $12 млрд Читати далі –>
- МО РФ заявило про нібито знищення двох українських безпілотників над Чорним морем Читати далі –>
- США готові приєднатись до процесу навчання українських пілотів на F-16, але за однієї умови Читати далі –>
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