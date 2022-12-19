Нічна атака дронів на столицю та успіхи ЗСУ під Бахмутом: головні новини ночі 19 грудня 2022

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Головні новини ночі 18 грудня 2022:
- Росія може піти у новий наступ в Україні через кілька місяців - ISW. Читати далі –>
- Збройні сили проводять операції на території Росії — розвідка. Читати далі –>
- ЗСУ відкинули росіян з позицій під Бахмутом: карта боїв. Читати далі –>
- Латвія закупить для України генераторів на 560 тисяч євро. Читати далі –>
- ЗСУ вперше випробували в бою британські ракети Marlet — одразу збили ціль. Читати далі –>
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