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Нічна атака дронів на столицю та успіхи ЗСУ під Бахмутом: головні новини ночі 19 грудня 2022

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Нічна атака дронів на столицю та успіхи ЗСУ під Бахмутом: головні новини ночі 19 грудня 2022

Фото: Олег Синєгубов

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 грудня 2022:

  • Росія може піти у новий наступ в Україні через кілька місяців - ISW. Читати далі –>
  • Збройні сили проводять операції на території Росії — розвідка. Читати далі –>
  • ЗСУ відкинули росіян з позицій під Бахмутом: карта боїв. Читати далі –>
  • Латвія закупить для України генераторів на 560 тисяч євро. Читати далі –>
  • ЗСУ вперше випробували в бою британські ракети Marlet — одразу збили ціль. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1804
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