Укрaїнa
288
Нічна атака дронів РФ на Полтаву: постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ (фото)

Вибуховою хвилею вибило частину вікон та пошкодило трапезну.

Свято-Миколаївський храм у Полтаві

Свято-Миколаївський храм у Полтаві / © Суспільне

У Полтаві під час атаки в ніч на 3 жовтня постраждав Свято-Миколаївський храм Православної церкви України. Вибуховою хвилею вибило частину вікон та пошкодило трапезну.

Про це пише повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін у Facebook.

Пошкодження Свято-Миколаївського храму ПЦУ

«Внаслідок нічної атаки росіян в нашому храмі вибило половину вікон. Слава Богу, ніхто не постраждав. Продовжуємо радіти в Ісусі Христі. Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою. Всі служби відбуватимуться за розкладом», — зазначив священник.

Крім того, унаслідок удару вибило вікна й у житловому будинку на Соборному майдані, 15.

Додамо, що Свято-Миколаївський храм є пам’яткою архітектури місцевого значення, його збудували у 1774 році.

Постраждав Свято-Миколаївський храм у Полтаві / © Олександр Дедюхін facebook

Атака на Полтавщину

Нагадаємо, 3 жовтня Росія масовано атакувала ракетами і дронами Полтавську область. Були влучання та падіння уламків на різних локаціях, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих.

