Нічна атака дронів РФ на Полтаву: постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ (фото)
Вибуховою хвилею вибило частину вікон та пошкодило трапезну.
У Полтаві під час атаки в ніч на 3 жовтня постраждав Свято-Миколаївський храм Православної церкви України. Вибуховою хвилею вибило частину вікон та пошкодило трапезну.
Про це пише повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін у Facebook.
Пошкодження Свято-Миколаївського храму ПЦУ
«Внаслідок нічної атаки росіян в нашому храмі вибило половину вікон. Слава Богу, ніхто не постраждав. Продовжуємо радіти в Ісусі Христі. Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою. Всі служби відбуватимуться за розкладом», — зазначив священник.
Крім того, унаслідок удару вибило вікна й у житловому будинку на Соборному майдані, 15.
Додамо, що Свято-Миколаївський храм є пам’яткою архітектури місцевого значення, його збудували у 1774 році.
Атака на Полтавщину
Нагадаємо, 3 жовтня Росія масовано атакувала ракетами і дронами Полтавську область. Були влучання та падіння уламків на різних локаціях, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих.