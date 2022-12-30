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Нічна атака дронів та Байден підписав бюджет США: головні новини ночі 30 грудня

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Нічна атака дронів та Байден підписав бюджет США: головні новини ночі 30 грудня

Скриншот з відео

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Головні новини ночі 30 грудня:

  • Байден підписав бюджет США на 2023 рік з допомогою для України. Читати далі –>
  • Вночі у Черкасах пролунав вибух. Читати далі –>
  • У КМВА повідомили про нічну атаку дронів на Київ та роботу ППО. Читати далі –>
  • У розвідці анонсували хороші новини щодо звільнення українських полонених. Читати далі –>
  • У Білому домі думають про передачу Україні бойових машин Bradley. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2494
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