Нічна атака крилатими ракетами та розрив коридору до Криму: головні новини ночі 18 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 18 вересня 2023 року:
- Салліван та голова МЗС Китаю обговорили війну в Україні Читати далі –>
- У Польщі назвали енергетичну співпрацю Німеччини та Росії сучасним пактом Молотова — Ріббентропа Читати далі –>
- У Судані відновились запеклі бої між армією та силами реагування Читати далі –>
- Буданов розповів, коли Сили оборони розірвуть сухопутний коридор до Криму Читати далі –>
- В Україні відбулась масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку Читати далі –>
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