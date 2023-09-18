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Нічна атака крилатими ракетами та розрив коридору до Криму: головні новини ночі 18 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
9839
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Нічна атака крилатими ракетами та розрив коридору до Криму: головні новини ночі 18 вересня 2023 року

Крилата ракета / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 вересня 2023 року:

  • Салліван та голова МЗС Китаю обговорили війну в Україні Читати далі –>
  • У Польщі назвали енергетичну співпрацю Німеччини та Росії сучасним пактом Молотова — Ріббентропа Читати далі –>
  • У Судані відновились запеклі бої між армією та силами реагування Читати далі –>
  • Буданов розповів, коли Сили оборони розірвуть сухопутний коридор до Криму Читати далі –>
  • В Україні відбулась масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
9839
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