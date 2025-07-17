Нічна атака на Дніпро: що зараз на місці ударів, з’явилися свіжі фото

Фото з місця атаки на Дніпро у ніч проти 17 липня / © "Суспільне Дніпро"

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Через масовану атаку дронами на Дніпро у ніч проти 17 липня були пошкоджені підприємства та виникли пожежі. На місці події працюють правоохоронці та надзвичайники.

Про це повідомило «Суспільне».

Вранці у Дніпрі на місці ударів працюють правоохоронці. Вони оглядають територію, фіксують наслідки атаки та збирають речові докази. На місці також розгорнуто мобільний пункт поліції.

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Окрім того, там досі працюють фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій. З пожежами, які виникли через ворожі удари, боролися 76 рятувальників і 24 одиниці техніки. Всі пожежі вже вдалося загасити.

Власник одного з пошкоджених підприємств Сергій поділився, що під час атаки був удома і на камерах віденагляду побачив, як російські безпілотники вибухають поруч із будівлею його бізнесу.

«Тут вже скоригувалися з ДСНСниками та почали гасити пожежу. Я їм допоміг розібратися, де що знаходиться: де технічні рідини, де інше. Вони все оперативно ліквідували. Але потім через годину чи півтори почалась друга атака», — розповів власник пошкодженого підприємства.

Сергій додав, що серед його працівників ніхто не постраждав.

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Мобільний пункт поліції на місці атаки на Дніпро / © "Суспільне Дніпро"

Пожежна техніка на місці атаки на Дніпро / © "Суспільне Дніпро"

Власник пошкодженого у Дніпрі підприємства Сергій / © "Суспільне Дніпро"

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 17 липня атакували Дніпро ударними безпілотниками, у місті лунали гучні вибухи. Через ворожі удари загинула одна людина, ще п’ятеро — постраждали. У місті спалахнули кілька пожеж, були пошкоджені підприємства.