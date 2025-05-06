Нічна атака на Харків: які наслідки ударів по "Барабашово" і будинках (фото)

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки на Харків 6 травня / © ДСНС

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Під час атаки на Харків у ніч проти 6 травня на ринку «Барабашово» були знищені десятки торговельних павільйонів. Під обстріл потрапили і житлові будинки та авто.

Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними Синєгубова, протягом попередньої доби під час ворожих ударів по Харкову постраждали четверо людей.

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Під ранок 6 травня російські окупанти поцілили 20 безпілотниками типу «Герань-2» по восьми локаціях учотирьох районах Харкова: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському.

На найбільшому ринку міста «Барабашово» спалахнула пожежа. Було повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 80 — пошкоджено. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто.

За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки на Харків постраждали четверо людей.

У місті після російської атаки зафіксовано шість пожеж:

У Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 м кв.

У Київському районі горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Згоріло 20 торгівельних об’єктів, ще 90 — пошкоджено. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 м кв.

У Холодногірському районі пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та три авто на загальній площі 120 м кв.

В Індустріальному районі горів автомобіль на площі 20 м кв. Пошкоджена виробнича будівля.

Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки на Харків 6 травня / © ДСНС

Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки на Харків 6 травня / © ДСНС

Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки на Харків 6 травня / © ДСНС

Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки на Харків 6 травня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня Росія масовано атакувала Харків безпілотниками. Місцеві жителі чули понад десять вибухів.

Під ранок мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з «прильотів» спалахнула пожежа.

Згодом стало відомо про пожежа на одному з найбільших ринків Харкова — «Барабашово». Удари дронів припали по низці районів міста, виникли пожежі і були руйнування.

Загалом Харків перебував під масованою атакою дві години. За цей час було зафіксовано 17 «прильотів».