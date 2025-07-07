Нічна атака на Харків, Київ, Одесу: є жертви та руйнування, затримуються поїзди

Наслідки атаки / © Getty Images

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Уночі російська армія знову атакувала Україну безпілотниками. У великих містах є пошкодження, загиблі і постраждалі.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про нічний удар.

Київ

Уночі, 7 липня, російські безпілотники атакували Київ, внаслідок чого у столиці зафіксовані пошкодження інфраструктури, зокрема тепломережі великого діаметра. Без гарячого водопостачання залишилися близько 500 будівель, серед яких житлові будинки, медичні установи та школи.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За даними КМДА, пошкоджено теплотрасу діаметром один метр. Комунальні служби міста наразі працюють над ліквідацією аварії. Крім того, на одному з енергооб’єктів повилітали вікна.

У Деснянському районі уламки безпілотника пошкодили фасад адмінбудівлі, газопровід і порожній резервуар. Також сталося займання уламків дрона.

У тому ж районі уламки спричинили пожежу автомобіля. Вибухова хвиля вибила шибки в нежитловій будівлі та пошкодила кілька припаркованих авто.

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У Солом’янському районі уламки дрона впали на територію автомийки, пошкодивши кілька машин і трубу водопостачання.

У Голосіївському районі пошкоджень зазнали вікна в одній з офісних будівель.

За попередніми даними, жертв і поранених немає.

Харків

Вранці, 7 липня, російські терористичні війська атакували Харків ударними дронами, у багатоповерхівці виникла пожежа, серед 20 постраждалих є діти.

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Ближче до 6-ї ранку Ігор Терехов повідомив у соцмережі, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу «Шахед». Під ударом опинився Шевченківський район міста.

Мер зазначив, що можливі повторні удари по Харкову і за кілька хвилин повідомив про повторні вибухи у місті.

Харків атакували дронами / © ДСНС

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано попадання БПЛА — виник спалах на 9 поверсі житлового будинку. Ще два прильоти були у Слобідському районі. Там також зафіксували попадання у багатоповерхівку.

Пізніше очільник ОВА Олег Синегубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки по Шевченківському району виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання становить 10 м кв., є постраждалі. Він зазначив, що кількість постраждалих зросла до 23 постраждалих, серед яких 3 дітей (15 у Шевченківському районі та 8 у Слобідському).

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«Усім надається медична допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС», — зазначив очільник ОВА.

Одеса

У ніч проти 7 липня росіяни атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок атаки загинула одна людина, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

О 00:51 російська армія почала чергову атаку ударними безпілотниками на Одесу та район. Обласна військова адміністрація закликала мешканців не виходити з укриттів. Уже о 02:14 в регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Російські війська 7 липня обстріляли Одесу / © Getty Images

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару виникла пожежа в приміщенні охорони біля новобудови. Один з охоронців загинув.

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Також, за даними МВС, через ворожу атаку в Одесі пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Російські дрони знищили легкові, вантажні автомобілі та автобус. На місці виникли пожежі, які загасили рятувальники.

Сумщина

За добу російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. У Хотінській громаді через удар FPV-дроном поранено людину.

Зранку, 7 липня, у ДСНС повідомили про ще одну травмовану людину від удару по Битиці на Сумщині. Загалом станом на ранок, травмованих двоє. Також двоє цивільних чоловіків загинуло. Загиблим було 57 та 77 років, уточнили в прокуратурі.

Сумщина — під щільним ворожим вогнем / © Getty Images

Як постраждала «Укрзалізниця»

Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою на півтори-дві години, повідомляє «Укрзалізниця».

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Йдеться про поїзди до Харкова, Чопа, Перемишля, Одеси, Львова, Чернівців, Мукачевого тощо. Колії наразі відновлюють.

Як відпрацювала ППО

У ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400, а також 101 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Цього разу ворожа армія запускала ракета з Курської області, а дрони — з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків як Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО знешкодила 75 безпілотників на півночі, сході та півдні країни. З них 58 збили, ще 17 — локаційно втрачено/придушено РЕБ.

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