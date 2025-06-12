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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1018
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Харків, на Близькому Сході може вибухнути нова війна: головні новини ночі 12 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова / © Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 червня 2025 року:

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