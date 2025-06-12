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Нічна атака на Харків, на Близькому Сході може вибухнути нова війна: головні новини ночі 12 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 червня 2025 року:
Трамп планує двосторонні зустрічі на саміті G7, де буде Зеленський Читати далі –>
Обстріл Харкова: влада розповіла про наслідки Читати далі –>
Україну масовано атакували БпЛА Читати далі –>
США евакуюють дипломатів з Близького Сходу через загрозу Ірану Читати далі –>
Зеленський розповів, навіщо Путін імітує переговори про мир Читати далі –>