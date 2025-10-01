ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Харків, Трамп готує «батіг» для Путіна: головні новини ночі 1 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Наслідки нічної атаки на Харків

Наслідки нічної атаки на Харків / © Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 жовтня 2025 року:

  • Пʼять людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова — ОВА Читати далі –>

  • Трамп готує «батіг» для Путіна — президент Фінляндії Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • КАБ та балістика: у Харкові вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • Президент Чехії перед виборами закликав громадян «не залишити країну на милість Росії» Читати далі –>

