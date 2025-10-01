- Дата публікації
Нічна атака на Харків, Трамп готує «батіг» для Путіна: головні новини ночі 1 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 жовтня 2025 року:
Пʼять людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова — ОВА Читати далі –>
Трамп готує «батіг» для Путіна — президент Фінляндії Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>
КАБ та балістика: у Харкові вночі пролунали вибухи Читати далі –>
Президент Чехії перед виборами закликав громадян «не залишити країну на милість Росії» Читати далі –>