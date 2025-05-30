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Нічна атака на Харківщину, нові плани Кремля: головні новини ночі 30 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 травня 2025 року:
Багато постраждалих, серед яких діти: влада розповіла про наслідки масованої атаки на Харківщину Читати далі –>
У Кремля набагато амбітніші плані, ніж окупація чотирьох українських областей — ISW Читати далі –>
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