ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Харківщину, нові плани Кремля: головні новини ночі 30 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 травня 2025 року:

  • Багато постраждалих, серед яких діти: влада розповіла про наслідки масованої атаки на Харківщину Читати далі –>

  • У Кремля набагато амбітніші плані, ніж окупація чотирьох українських областей — ISW Читати далі –>

  • Україну атакували ворожі БпЛА Читати далі –>

  • США в ООН назвали умови свого виходу з мирних переговорів щодо війни в Україні Читати далі –>

  • У США апеляційний суд відновив мита Трампа Читати далі –>

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie